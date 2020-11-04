شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو السعودية" الأكثر ربحية بالربع الثالث بين الشركات النفطية الكبرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم احتلت شركة أرامكو السعودية صدارة شركات النفط العالمية تحقيقاً للأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري، مسجلة أقل وتيرة تراجع في الأرباح بين الشركات في اسواق النفط عالميا رغم تداعيات جائحة كورونا.

وحققت " أرامكو السعودية" صافي ربح بلغ 11.79 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، بتراجع نسبته 44.6%، مقارنة بأرباح بلغت 21.29 مليار دولار في الربع المماثل من 2019.

وجاءت شركة رويال داتش شل- "شل"، في المركز الثاني بصافي ربح 489 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2020، مقارنة بصافي ربح 5.88 مليار دولار في الربع المماثل من 2019، بتراجع 92%

وحققت شركة توتال صافي ربح بلغ 202 مليون دولار في الربع الثالث من العام الجاري في المرتبة الثالثة بين شركات النفط العالمية الأكبر ربحية، مقابل 2.8 مليار دولار في الربع المماثل من 2019، بانخفاض 93%.

وسجلت شركة ستات أويل، النرويجية بأعلى قيمة خسائر خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت 2.12 مليار دولار. وتحولت شركة إكسون موبيل، الأميركية للخسارة بنحو 680 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2020.

وخسرت شركة "بي بي"- بريتيش بتروليوم البريطانية سابقاً، 450 مليون دولار، كما تحولت شركة شيفرون لخسارة 207 ملايين دولار بالربع الثالث من 2020.

وكانت أرامكو قد أعلنت عن تراجع أرباحها بنسبة 73.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، حيث حققت صافي أرباح بلغ 24.6 مليار ريال بالربع الثاني 2020 مقابل أرباح بلغت 92.6 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.