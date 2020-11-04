شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية والأنظار على نتائج الانتخابات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة لمؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الأربعاء مثقلاً بخسائر سهم شركة علي بابا المدرجة في هونج كونج عقب تعليق الطرح العام الأولى المتوقع لشركة آنت جروب وسط مخاوف تنظيمية.

ونود الإشارة، لكون أسهم شركة على بابا شهدت تراجعات فاقت الستة بالمائة في هونج كونج، وتمتلك الشركة الصينية على بابا ما يقرب من ثلث أسهم آنت جروب أو نحو 33% من أسهم الشركة التي كانت تتطلع لجمع يقارب 34.5$ مليار والذي كان يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولى في العالم، إلا أن بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) والمنظمون أصدروا مسودة قواعد جديدة للإقراض الصغير عبر الإنترنت، أدى لتأجيل الطرح الذي كان من المفترض أن يكون مزدوج في كل من شنغهاي وكونج كونج.

ويأتي ذلك وسط توجه أنظار المستثمرين عالمياً لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية القائمة في الولايات المتحدة بين الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن بالإضافة لنتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي، ومع التطلع لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 4-5 تشرين الثاني/نوفمبر عبر الأقمار الصناعية في واشنطون.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) للإنشاء والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 52.7 مقابل انكماش عند 45.2 في أيلول/سبتمبر الماضي، وجاء ذلك قبل نشهد صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 1.1% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي والتوقعات بتراجع 1.5%.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 5.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 4.0% في الربع الثاني، بينما أوضحت قراءة التغير في التوظيف اتساع التراجع إلى 0.8% مقابل 0.4%، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.7%، وأظهرت قراءة تكلفة العملة في القطاع الخاص تسارع النمو إلى 0.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.2%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر أسعار السلع والتي أظهرت ارتفاعاً 1.9% مقابل تراجع 0.2% في أيلول/سبتمبر، بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية والتي أظهرت تسارع النمو إلى 16.3% مقابل 14.3% في أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات بنمو 11.9%.

كما تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، كشف بنك اليابان عن محضر اجتماعه الذي عقد في 28-29 من تشرين الأول/أكتوبر والذي أقر خلاله البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر والتأكيد على أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك.

وتضمن محضر اجتماع المركزي الياباني التحذير من كون المخاطر على الاقتصاد تعد في الاتجاه الهبوطي بسبب جائحة كورونا، ويذكر أن بنك اليابان كشف الخميس عن بيان السياسة النقدية وتوقعاته الفصلية والتي تطرقت لكون الاقتصاد قد ينكمش 5.5% خلال العام المالي 2020، وأنه قد يشهد اتساع 3.6% في 2021 و1.6% في 2022 وأن الضخم قد ينكمش 0.6% في العام الماضي 2020 قبل أن يتسع 0.4% في 2021 و0.7% في 2022.

بخلاف ذلك، لا يزال القلق من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا في الغرب وبالأخص في أوروبا والولايات المتحدة قائم وسط المخاوف من للجوء لإغلاق عالمي مرة أخرى بعد إغلاق اكبر اقتصاديات أوروبا ألمانيا وفرنسا وإغلاق بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 46.84 مليون ولقي 1,204,028 شخص مصرعهم في 219 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفاع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.52% ليربح 24.47 نقطة ويصل إلى المستوى 1,632.42، وارتفاع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 2.02% ليربح هو الأخر 469.68 نقطة ويصل إلى المستوى 23,765.16.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفاع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.51% ليربح 24.54 نقطة ويصل إلى المستوى 4,802.10، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.03% ليربح هو الأخر 0.99 نقطة ويصل إلى المستوى 3,272.06.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.03% ليخسر 6.72 نقطة ويصل إلى المستوى 24,933.01، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.70% ليربح 16.35 نقطة ويصل إلى المستوى 2,359.66.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.37% ليربح 45.21 نقطة ويصل إلى المستوى 12,175.52، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.20% ليربح هو الأخر 12.44 نقطة ويصل إلى المستوى 6,078.80.