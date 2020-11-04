خلال أكتوبر الماضي.. صناعة ذمار تضبط 74 مخالفة ومصادرة سلع منتهيه

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ذمار

ضبط مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة ذمار 74 مخالفة تجارية وتموينية خلال أكتوبر الماضي.

وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة ناجي العزي أن المخالفات المضبوطة شملت 52 مخالفة عدم إشهار و14 رفع سعر وثلاث مواد منتهية الصلاحية ومخالفة واحدة رفض التفتيش، وأربع مخالفات أخرى متنوعة.

وأشار إلى أنه تم إغلاق خمسة مخابز ومصادرة قرابة أربعة أطنان مواد منتهية .. مؤكداً استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

فيما أشار نائب مدير المكتب لشئون التجارة علي الشخظة إلى اتخاذ الإجراءات في 53 مخالفة بفرض الغرامات والإغلاق والتوقيف وأخذ تعهدات، في حين ما تزال 21 مخالفة قيّد الإجراء.

ولفت إلى أهمية الدور الرقابي للمجتمع .. داعياً المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم المجاني 174.