شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أسمنت نجران (3002) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.25% بما يعادل -0.20 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، في الوقت الذي يحاول فيه السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 15.10، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 16.96.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.10 ومستوى المقاومة 16.96.