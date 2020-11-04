فتيحي يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 04-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فتيحي (4180) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة الفرعي 16.70، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.98% بما يعادل -0.16 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من السهم لتصريف بعضاً من تشبعه البيعي بها.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 16.70، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 12.94.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.02 ومستوى المقاومة 17.50.
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