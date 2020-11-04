شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب ينخفض بمحاذاة خط ميل صاعد – تحليل صباحي – 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أنابيب (2200) في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة موجة تصحيحية هابطة بالمدى القصير، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.63% بما يعادل -0.24 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 14.70، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 16.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.74 ومستوى المقاومة 15.40.