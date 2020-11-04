شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم إعمار (4220) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك بعدما حاول السهم تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، وكان ذلك على إثر ثبات مستوى الدعم 9.04، ليستسلم السهم للضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويسجل خسائر في تداولاته الأخيرة بنسبة بلغت -0.32% بما يعادل -0.03 نقطة، ليستعد السهم من جديد بكسر الدعم السابق ذكره.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 9.04، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى الدعم 8.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.85 ومستوى المقاومة 9.66.