شكرا لقرائتكم خبر عن صدق يعاني من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم صدق (2130) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.87% بما يعادل -0.10 نقطة، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 12.34، ليستهدف مستوى الدعم 10.06.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.68 ومستوى المقاومة 12.34.