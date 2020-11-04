شكرا لقرائتكم خبر عن صدق يعاني من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم صدق (2130) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.87% بما يعادل -0.10 نقطة، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 12.34، ليستهدف مستوى الدعم 10.06.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.68 ومستوى المقاومة 12.34.
كانت هذه تفاصيل خبر صدق يعاني من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 04-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.