شكرا لقرائتكم خبر عن معدنية محاط بالإشارات الإيجابية بالرغم من انخفاضه – تحليل صباحي – 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم معدنية (2220) في آخر جلساته، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.63% بما يعادل -0.50 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الفرعية 31.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 38.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.55 ومستوى المقاومة 33.20.