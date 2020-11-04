شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الجزيرة (1020) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.91% بما يعادل -0.12 نقطة، وذلك أمام تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.74، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 13.74.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.74 ومستوى المقاومة 13.50.