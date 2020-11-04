شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية محاط بالإشارات السلبية – تحليل صباحي – 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تأُثر السهم بكسر خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط، وفي الوقت الذي يعاني فيه من الضغط السلبي المتواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.96% بما يعادل -0.12 نقطة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 13.01، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 12.01.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.01 ومستوى المقاومة 13.01.