شكرا لقرائتكم خبر عن دلة الصحية يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم دلة الصحية (4004) في آخر جلساته، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.11% بما يعادل -0.05 نقطة، ليظل السهم بذلك مستنداً لدعم خط اتجاه صاعد على المدى القصير، مع ملاحظة بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ولكن أمام ذلك يظل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

ولهذا تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى 44.85، ففي حالة عودة الاستقرار أعلى هذا المستوى فسيعني هذا عزمه على الارتفاع بعدها، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري 49.98.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 43.20 ومستوى المقاومة 40.00.