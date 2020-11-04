شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي لم يستطع الحفاظ على مكاسبه المبكرة – تحليل صباحي – 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) لأعلى مستوى له في آخر جلساته عند 8,082.83، ليرتد منه انخفاضاً محولاً مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -0.28% بما يعادل -22.43 نقطة، وذلك وسط تأثر المؤشر بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة المحوري 8,199.48، ليستهدف مستوى الدعم 7,589.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,800.00 ومستوى المقاومة 8,199.48.