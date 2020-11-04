العون المباشر باليمن : تأهل 25 مشروعاً في مسابقة “خطوة” للمشاريع الاقتصادية للشباب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات



أعلنت العون المباشر ـ مكتب اليمن، عن تأهل (25) مشروعاً إلى المرحلة الثانية – مرحلة الدعم الفني – من مسابقة المشاريع الاقتصادية الصغيرة للشباب (خطوة) في دورتها الرابعة ضمن مشروع التمكين الاقتصادي 2020 التي أُعلن عنها في أغسطس الفائت بالشراكة مع مؤسسة همة شباب للتنمية.

وقالت المتخصصة في مجال العمل الإنساني المدير الإقليمي للعون المباشر مكتب اليمن معالي العسعوسي إن مشروع التمكين الاقتصادي أحد مشاريع العون المباشر التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقضاء على الفقر وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لجميع النساء والرجال وتشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل بحلول عام 2030.

وذكرت أن مشروع التمكين الاقتصادي يسعى إلى توفير الدعم المالي والفني للشباب لبدء مشاريعهم الخاصة أو تطوير المشاريع القائمة أو إعادة تشغيل المشاريع المتعثرة، و تطوير قدراتهم ومساعدتهم على استثمار طاقاتهم وأفكارهم الإبداعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باليمن.

فيما أشار المدير التنفيذي لمؤسسة همة شباب للتنمية قاسم كمال، إلى أن من أهداف المؤسسة تحفيز الشباب على تبني ثقافة الابتكار وتنفيذ أعمال ريادية للحد من البطالة ودفعهم لتطوير مشاريعهم وخلق مشاريع صغيرة مدرة للدخل، والحصول على فرص عمل وحياة كريمة والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي.

تقدم لمسابقة المشاريع الصغيرة (خطوة) التي تم الإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي (544) شخصاً من خلال تعبئة الاستمارة الإلكترونية، حيث تم فرز وتقييم المشاريع المتقدمة والترتيب لعمل المقابلات الشخصية للمرشحين إلى المرحلة الثانية (مرحلة الدعم الفني) وعددهم (25) مع لجنة تقييم المشاريع التي تضم مجموعة من الخبراء والاستشاريين القانونيين والماليين وممثلين عن العون المباشر وهمة شباب.

والمشاريع الـ (25) التي وصلت إلى المرحلة الثانية تشمل المجالات الخدمية والزراعية والإنتاجية، وستبدأ مرحلة الدعم الفني التي تتضمن إقامة ورش عمل تدريبية وتحسين خطط المشاريع مع الاستشاريين وتنمية قدرات أصحابها وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة لإدارة مشاريعهم.

وتتراوح قيمة المنحة المالية لكل مشروع بين (500 ألف ـ مليونين ونصف المليون ريال يمني) حسب احتياج المشروع نفسه.

وعبرت العسعوسي عن الشكر لأعضاء لجنة المسابقة والشركاء في مؤسسة همة شباب ومكتب العربي للمحاماة والاستشارات القانونية، والاستشاريين على جهودهم في المرحلة الأولى .