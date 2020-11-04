شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدلات البطالة في نيوزيلندا يتوافق مع التوقعات خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي بيانات سوق العمل للربع الثالث والتي أظهرت ارتفاع قراءة مؤشر معدل البطالة إلى 5.3% مقابل 4.0% في الربع الثاني الماضي، لتعد القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى نفس النسبة، بينما أظهر قراءة التغير في التوظيف اتساع التراجع إلى 0.8% مقابل 0.4% في الربع الثاني، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.7%، وأوضحت قراءة تكلفة العملة في القطاع الخاص تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في الربع الثاني، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى نفس النسبة.

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