شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مواد النظام الأساسي الجديد لمجمعة تأمين أخطار البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت المجمعة المصرية لتأمين المسؤلية المدنية عن أخطار أعمال البناء "العشرية"، على موافقة الرقابة المالية للإصدار الموحد لوثيقة التأمين على المبانى أثناء فترة التشييد وبعد الإنتهاء من مراحل البناء لمدة عشرة سنوات.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قراره رقم 1242 لسنة 2020 ، بشأن اعتماد النظام الأساسي الجديد للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء:

وتتضمن أهم بنود النظام الأساسى الجديد:

1 - تأسست المجمعة طبقا لأحكام قانون الإشراف والرقابة علي التأمين، الصادر برقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، والقانون 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد والقوانين الأخرى النافذة بمشاركة 12 شركة، ويجوز لأي شركة تأمين أخري الإنضمام لعضويتها، بالشروط التي تضعها الجمعية العامة، بشرط مراعاة ألا يكون للشركات المنضمة أية حقوق في أصول المجمعة، ولا تتحمل أية إلتزامات تخص الفترة السابقة، علي تاريخ الإنضمام.

2 – عدم استهداف الأرباح.

3 – تتولى المجمعة إدارة الاعمال المتعلقة بالتغطية التامينية للعملاء الذين يطلبون الحصول على وثائق تامين من المسئولية المدنية المترتبة على الاخطار الناجمة عن اعمال البناء وتتخذ المجمعة كل ما من شانه تحقيق أغراضها.

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- مراجعة التصميمات والرسومات الإنشائية والمعمارية لمشروعات المباني، التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والإعتباريون، بغرض إستصدار وثائق تأمين من المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، وإدارة العملية التأمينية الخاصة بأخطار المسئولية المدنية لأعمال البناء، بما في ذلك إصدار وثائق التأمين، وصرف التعويضات لصالح ونيابة عن شركات التأمين الأعضاء، و تحصيل أقساط التأمين المُصدرة، وأتعاب المراجعة.

4 - الإستعانة بمكاتب هندسية إستشارية متخصصة لمعاونتها في أعمال مراجعة التصميمات، والرسومات الإنشائية، والمعمارية للمباني المطلوب غصدار وثائق تأمين ، عن المسئولية المدنية الناجمة عن الأخطار المترتبة علي تنفيذها.

5 – لا يجوز لاى شركة مزاولة هذا النوع من التامين خارج المجمعة.

6 - الجمعية العامة للمجمعة- ذات السلطة العُليا- تتكون من رؤساء مجالس إدارات شركات التأمين الأعضاء، أو نوابهم، أو الأعضاء المنتدبين، ويراس الجمعية العامة، رئيس الإتحاد المصري للتأمين أو نائبه.

7 - تختص الجمعية العامة، بوضع السياسة العامة للمجمعة، والخطط التي تكفل تحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها ، و إعتماد اللوائح التي تضعها اللجنة الإدارية، وإعتماد الموازنة التقديرية، و التقرير السنوي عن نشاط المجمعة، والميزانية والحسابات الختامية ، و إنتخاب أعضاء اللجنة الإدارية ، وتحديد بدل حضور إجتماعات اللجنة ، و تعيين مدير تنفيذي متفرغ وتحديد راتبه ومخصصاته المالية، بالإضافة الى تحديد وإعادة توزيع حصص التأمين من المسئولية المدنية، عن أخطار البناء ، علي الشركات الأعضاء، في حالة إنضمام عضو جديد للمجمعة أو خروج أحد أعضائها، بشرط أن تُعرض علي الهيئة العامة للرقابة المالية للإعتماد.