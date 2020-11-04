شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يحلق لأعلى -تحليل صباحي- 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم لأعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 613 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الارتفاع للوصول لمستوى المقاومة 640 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 585 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 605 بينما مستوى المقاومة هو 620 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد