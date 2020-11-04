شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات (NINV) يعوض خسائر اسبوعين -تحليل صباحي- 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره التي حققها خلال الاسبوعين الماضيين، حيث اغلق امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 140 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 130 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا في الأجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 157 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 130 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 137 بينما مستوى المقاومة هو 147 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد