شكرا لقرائتكم خبر عن المال (ALMAL) يسجل انخفاض تاريخي -تحليل صباحي- 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 7٫70 فلس، واهو أدني مستوى يصل اليه السهم منذ بداية تداوله، لينزلق بذلك السهم اسفل مستوى الدعم 7٫90 فلس، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 7 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8٫10 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7.4 بينما مستوى المقاومة هو 7٫9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط