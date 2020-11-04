شكرا لقرائتكم خبر عن العيد (ALEID) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من انهاء تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 79 فلس، في ظل تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 64 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 90 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 75.1 بينما مستوى المقاومة هو 81.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط