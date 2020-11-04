شكرا لقرائتكم خبر عن صالحية (SRE) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 405 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 395 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة الحالي عند 420 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 395 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 401.0 بينما مستوى المقاومة هو 407.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد