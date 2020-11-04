كابلات (CABLE) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 04-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 629 نقطة، ملامسا لخط القناة الهابط قصير الأجل، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا في الأجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 670 فلس كمستوى أول ثم 740 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 590 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 615.0 بينما مستوى المقاومة هو 636.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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