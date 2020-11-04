شكرا لقرائتكم خبر عن كميفك (KMEFIC) يتعرض للضغوط -تحليل صباحي- 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض السهم للضغوط البيعية مثل بداية الشهر الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 110 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 117 فلس، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يواصل تراجعه في الأجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 100 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 117 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 108 بينما مستوى المقاومة هو 113 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط