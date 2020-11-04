كميفك (KMEFIC) يتعرض للضغوط -تحليل صباحي- 04-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض السهم للضغوط البيعية مثل بداية الشهر الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 110 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 117 فلس، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يواصل تراجعه في الأجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 100 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 117 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 108 بينما مستوى المقاومة هو 113 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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