شكرا لقرائتكم خبر عن هيومن سوفت (HUMANSOFT) يسجل أعلى مستوى ثمانية اشهر -تحليل صباحي- 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى وبقوة خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 3109 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في ثمانية اشهر، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 3000 نقطة، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 3300 نقطة كمستوى أول ثم 3500 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 3000 نقطة.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 3050 بينما مستوى المقاومة هو 3200 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد