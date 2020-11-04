شكرا لقرائتكم خبر عن وطنية (NRE) الأنظار تتجه لأعلى -تحليل صباحي- 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 75٫75 فلس، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة الهام عند 79 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 73 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 74.5 بينما مستوى المقاومة هو 76.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد