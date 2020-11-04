شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملاحة القطرية (QNNS) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى خلال تداولات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 5٫944 ريال منخفضا بالمقارنة مع اغلاقه السابق، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما قد يدفع بالسهم لأسفل لمستوى الدعم الهام عند 5٫80 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6٫10 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.92 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.97 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط