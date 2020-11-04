شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد المؤشر لأعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 6042 نقطة، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة البيع المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر ارتفاعا لمستوى المقاومة 6250 نقطة كمستوى أول ثم 6450 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 5850 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6000 وبين مستوى المقاومة هو 6,114 نقطة