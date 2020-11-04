شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث سجل ارتفاع بلغ 9758 نقطة، الا انه اغلق عند مستوى 9701 نقطة، ليعوض بذلك خسائره التي حققها منذ بداية الأسبوع الحالي، ويجب على المؤشر تجاوز مستوى 9750 نقطة، لمواصلة ارتفاعه لمستويات قد تصل الى 9950 نقطة كمستوى أول ثم 10100 نقطة كمستوى ثان.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,649 وبين مستوى المقاومة هو 9,811 نقطة