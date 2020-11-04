شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: انخفاض مخزونات النفط بحوالي 8 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض مخزون النفط في البلاد بنحو ثمانية ملايين برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي نصف مليون برميل.



وارتفع مخزونات البنزين بحوالي 2.5 مليون برميل بينما هبط مخزون المقطرات بنحو 577 ألف برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.