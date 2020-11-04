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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "وول مارت" يرتفع بعد أنباء محادثات مع "كومكاست" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "وول مارت" خلال تعاملات يوم الثلاثاء في اعقاب إعلان الشركة عن محادثات مع "كومكاست" لتطوير وبيع أجهزة تلفاز ذكية.
وأوضح مسؤولون في "وول مارت" أن الشركة سوف تروج لأجهزة التلفاز التي ستبث خدمات "كومكاست" مقابل بعض الإيرادات.
يأتي ذلك وسط منافسة شديدة في خدمات البث مع شركات على رأسها "نتفليكس" و"آبل" و"والت ديزني".
وتجدر الإشارة إلى أن "وول مارت" تحاول إبرام شراكات مع قطاع التكنولوجيا في إطار التوسع نحو مجالات جديدة أبرزها المبيعات عبر الإنترنت.
ومع ذلك، أعلنت "وول مارت" هذا الأسبوع أنها قررت التحول نحو العمالة البشرية مرة أخرى بدلا من الروبوت.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "وول مارت" بنسبة 1.7% إلى 142.7 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في جلسة الثلاثاء عند 144.1 دولار في حين سجل أقل سعر عند 141.5 دولار، فيما تقدر القيمة السوقية للشركة نحو 397.8 مليار دولار.
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