شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "تسلا" يتحدث عن مواجهة الشركة لضغوط كادت تدفعها للإفلاس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات يوم الثلاثاء، وذلك على الرغم من تصريحات المدير التنفيذي "إيلون ماسك" بشأن الضغوط الشديدة التي واجهتها الشركة.



وذكر "ماسك" أن صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية كانت على وشك إشهار إفلاسها، وذلك نتيجة الضغوط المرتبطة بإنتاج سيارات "موديل 3".



وصرح "ماسك" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أن مشكلة الإفلاس كانت مطروحة على طاولة المناقشات نظرا لأن إنتاج سيارات "موديل 3" كان أمرا شاقا.

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كانت "تسلا" قد اضطرت في العام الماضي لجمع المزيد من التمويلات من أجل الإنفاق على طموحاتها في إنتاج سيارات "موديل 3" والوفاء بالمواعيد المحددة للتسليم.



تجدر الإشارة إلى أن "تسلا" أعلنت في الآونة الأخيرة تحقيق نتائج أعمال إيجابية أفضل من توقعات المحللين خلال الربع السنوي الثالث من العام الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "تسلا" بنسبة 5.8% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 423.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 427.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 406.6 دولار.