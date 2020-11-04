شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع قوي في انتظار نتيجة الانتخابات الرئاسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الثلاثاء بشكل قوي في ظل الترقب عن كثب لنتيجة الانتخابات الرئاسية.



وانطلقت اليوم فاعليات الانتخابات الرئاسية بين مرشح الحزب الجمهوري "دونالد ترامب" ومنافسه الديمقراطي "جو بايدن".



ويريد المستثمرون الوقوف على سياسات البيت الأبيض القادمة لدفع النمو الاقتصادي ودعم الشركات وسوق العمل والسياسة الضريبية.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.3% أو ما يعادل 83 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 37.66 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 38.3 دولار وأقل سعر عند 36.5 دولار.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.7% أو ما يعادل 74 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 39.71 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 40.4 دولار وأقل سعر عند 38.6 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 2.1% (ما يعادل 555 نقطة) إلى 27480 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27640 نقطة وأقل مستوى عند 27138 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.8% (ما يعادل 203 نقاط) إلى 11160 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11214 نقطة وأقل مستوى عند 11004 نقاط.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.8% (ما يعادل 59 نقطة) إلى 3369 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3389 نقطة وأقل مستوى عند 3336 نقطة.