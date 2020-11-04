شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع وسط استمرار التقدم في الحصاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى استمرار التقدم في موسم الحصاد بالولايات المتحدة.



ويتابع المستثمرون عن كثب فاعليات الانتخابات الرئاسية في أمريكا بين "دونالد ترامب" و"جو بايدن"، ويريد المزارعون الوقوف على استمرار تقديم البيت الأبيض للدعم إليهم في مواجهة كورونا.

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هذا، وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية في بيان على أن الموسم الحالي شهد حصاد 83% من محصول الذرة و87% من حصاد الصويا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 94.05 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1% إلى 10.62 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر في الجلسة عند 10.70 دولار في حين سجل أقل سعر عند 10.51 دولار.