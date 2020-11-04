شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع مدعومة بضعف الدولار وعدم اليقين حيال الانتخابات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك قبيل صدور نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.



وانطلقت اليوم الثلاثاء فاعليات الانتخابات الرئاسية في أمريكا بين مرشح الحزب الجمهوري والرئيس الحالي "دونالد ترامب" ومنافسه الديمقراطي "جو بايدن"، ولم تتحدد سيناريوهات بعينها حول احتمالات الفوز أو الخسارة.

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من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 94.05 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.5 نقطة.



ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع صدور قرار الفائدة من جانب الاحتياطي الاتحادي، كما ستعلن وزارة العمل الأمريكية عن تقريرها الشهري لحالة التوظيف.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.3% أو ما يعادل عشرين سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 24.334 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 24.485 دولار وأقل سعر عند 23.975 دولار.