شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع وسط ضعف الدولار وقبل قرار بنك إنجلترا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل ضعف الدولار ومع ترقب الأسواق لنتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة بالإضافة إلى قرار بنك إنجلترا.



هذا، وقد بدأت اليوم فاعليات الانتخابات الرئاسية في أمريكا بين مرشح الحزب الجمهوري والرئيس الحالي "دونالد ترامب" ومنافسه الديمقراطي "جو بايدن".

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وسوف يعلن بنك إنجلترا يوم الخميس المقبل عن قراره بشأن الفائدة وتشير التوقعات إلى أنه سيثبت معدل الفائدة عند 0.10% دون تغيير، وعقب القرار، سيدلي رئيس البنك "أندرو بيلي" بتصريحات هامة في مؤتمر صحفي.



من ناحية أخرى، تتصاعد أزمة فيروس كورونا على مستوى العالم خاصة في دول أوروبية، مما اضطر بعض الحكومات ومن بينها المملكة المتحدة لإعلان فرض قيود إغلاق.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1.3016، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3078 في حين سجل أقل سعر عند 1.2904.