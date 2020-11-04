شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أعلى مستوى في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل الترقب بين المستثمرين عن كثب لنتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.



وانطلقت اليوم فاعليات الانتخابات الرئاسية في أمريكا بين مرشح الحزب الجمهوري والرئيس الحالي "دونالد ترامب" ومنافسه الديمقراطي "جو بايدن".

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وكان محللون قد صرحوا بأن فوز "ترامب" سيكون مفيدا لسوق الأسهم الأمريكية بينما سيكون فوز "بايدن" بمثابة ضغط على "وول ستريت" لكونه كشف عن خطط لزيادة الضرائب على الشركات.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 94.05 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1% أو ما يعادل 17.90 دولار إلى 1910.4 دولار للأوقية، وهو أعلى سعر منذ أسبوع، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1912.2 دولار وأقل سعر عند 1887.6 دولار.