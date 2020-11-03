تدهور كبير للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

سجلت أسعار صرف الريال، مع ختام تداولات الثلاثاء، انخفاضا قويًا في المناطق الجنوبية وصلت إلى مستويات جديدة مقابل العملات الأجنبية والعربية.

فيما حافظت أسعار صرف الريال في صنعاء على استقرارها بحسب البيانات التاليه:

أسعار صرف الريال في صنعاء Advertisements الرمز العملة شراء بيع USD دولار أمريكي 609 612 AED درهم إماراتي 162.5 162.8 SAR ريال سعودي 161.5 161.8

أسعار صرف الريال في حضرموت

الرمز العملة شراء بيع USD دولار أمريكي 840 845 AED درهم إماراتي 223 223.5 SAR ريال سعودي 222 222.5

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن