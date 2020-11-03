الاقتصاد

تدهور كبير للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

سجلت أسعار صرف الريال، مع ختام تداولات الثلاثاء، انخفاضا قويًا في المناطق الجنوبية وصلت إلى مستويات جديدة مقابل العملات الأجنبية والعربية.

فيما حافظت أسعار صرف الريال في صنعاء على استقرارها بحسب البيانات التاليه:

أسعار صرف الريال في صنعاء

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الرمز العملة شراء بيع
USD دولار أمريكي 609 612
AED درهم إماراتي 162.5 162.8
SAR ريال سعودي 161.5 161.8

أسعار صرف الريال في حضرموت

الرمز العملة شراء بيع
USD دولار أمريكي 840 845
AED درهم إماراتي 223 223.5
SAR ريال سعودي 222 222.5

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن

الرمز العملة شراء بيع
USD دولار أمريكي 842 846
AED درهم إماراتي 224 223.3
SAR ريال سعودي 223 222.3

 

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