تدهور كبير للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
سجلت أسعار صرف الريال، مع ختام تداولات الثلاثاء، انخفاضا قويًا في المناطق الجنوبية وصلت إلى مستويات جديدة مقابل العملات الأجنبية والعربية.
فيما حافظت أسعار صرف الريال في صنعاء على استقرارها بحسب البيانات التاليه:
أسعار صرف الريال في صنعاء
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|609
|612
|AED
|درهم إماراتي
|162.5
|162.8
|SAR
|ريال سعودي
|161.5
|161.8
أسعار صرف الريال في حضرموت
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|840
|845
|AED
|درهم إماراتي
|223
|223.5
|SAR
|ريال سعودي
|222
|222.5
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|842
|846
|AED
|درهم إماراتي
|224
|223.3
|SAR
|ريال سعودي
|223
|222.3
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