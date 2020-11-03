شكرا لقرائتكم خبر عن "الغرف التجارية" تؤيد قرار الحكومة بتحديد مواعيد فتح وغلق المحال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن أعضاء الشعبة ليس لديهم أى مانع فى تحديد مواعيد محددة لفتح وغلق المحلات التجارية، مضيفا فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الغرف التجارية تؤيد الدولة فى غلق المحلات التجارية لمواجهة الفيروس.

وأوضح أن تنظيم عملية فتح وغلق المحلات التجارية يساهم فى توفير الراحة للمواطنين، ومنع تواجدهم فى السوق لساعات طويلة.

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وأضاف أن الكرة فى ملعب المواطن ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وفى حالة زيادة الإصابات مرة أخرى ستضطر الحكومة إلى فرض غرامات على المخالفين للإجراءات الوقائية من حيث عدم ارتداء الكمامة.

وكان هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أكد أنه من المتوقع الإعلان يوم الأربعاء عن المواعيد الجديدة لإغلاق المحلات التجارية في الشتاء.