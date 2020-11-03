شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يختبر المقاومة المخترقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط اختباراً لمستوى 37.55 بعد اختراقه مسبقاً، لنستمر بمراقبة السعر وننتظر إغلاق الشمعة اليومية بالنسبة لهذا اليوم، مع التذكير بأن الثبات فوقه سيدفع السعر إلى 39.80 مبدئياً، بينما التداول دونه سيضغط على السعر لمحاولة الانخفاض من جديد واختبار مستوى 36.10 كمحطة سلبية أولى.

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