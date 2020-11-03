شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يجتاز المقاومة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب اختراقاً لمستوى 1901.80 ويستقر فوقه الآن، ليقدّم إشارات على توجه السعر للتحول نحو الارتفاع وتحقيق مزيد من المكاسب، لكننا نفضل التوقف على الحياد الآن، حيث من المتوقع أن تسبب الانتخابات الرئاسية الأمريكية تداولات قوية ومختلطة في الأسواق، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 1901.80 سيدفع السعر لزيارة مستوى 1934.86 مبدئياً.

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