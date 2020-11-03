شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو يهاجم المقاومة الأولى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من التداولات الإيجابية ليبدأ مهاجمة مستوى 1.1720، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن مواصلة الارتفاع وتخطي 1.1765 سيقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب والتحول نحو الارتفاع، بينما يحتاج السعر للتداول دون 1.1720 ليبقى السيناريو السلبي قائماً ومن ثم التوجه نحو 1.1540 كمحطة رئيسية تالية.

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