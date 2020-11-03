شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض مع ترقب نتائج الانتخابات الرئاسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الثلاثاء في ظل الترقب عن كثب لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وانطلقت اليوم فاعليات انتخابات الرئاسة الأمريكية بين مرشح الحزب الجمهوري والرئيس الحالي "دونالد ترامب" ومنافسه الديمقراطي "جو بايدن".



وصرح الرئيس "ترامب" بأنه يتوقع فوزه في انتخابات الرئاسة والبقاء في البيت الأبيض لأربع سنوات إضافية، بينما دعا "بايدن" الناخبين الأمريكيين للمشاركة بكثافة من أجل الإطاحة بـ"ترامب".



وكان محللون قد صرحوا بأن فوز "ترامب" سيكون مفيدا لسوق الأسهم الأمريكية بينما سيكون فوز "بايدن" بمثابة ضغط على "وول ستريت" لكونه كشف عن خطط لزيادة الضرائب على الشركات.



وفي وقت لاحق هذا الأسبوع، سيعلن الاحتياطي الاتحادي عن قراره بخصوص معدل الفائدة، ويلي القرار مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 94.05 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.5 نقطة.