شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك مع تركيز الستثمرين على انتخابات الرئاسة الأمريكية فضلا عن ترقب بيانات المخزون الأمريكي.



وتتواصل فاعليات الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة بين مرشح الحزب الجمهوري "دونالد ترامب" ومنافسه الديمقراطي "جو بايدن".



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة في حين ستصدر إدرة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية غدا الأربعاء.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 94.05 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 18:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.5% إلى 37.7 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 38.3 دولار وأقل سعر عند 36.5 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.2% إلى 39.8 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 40.4 دولار وأقل سعر عند 38.6 دولار.