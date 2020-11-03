شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بأكثر من 1% عقب قرار البنك المركزي بشأن الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم في أعقاب قرار البنك المركزي الذي خفض من خلاله معدل الفائدة إلى مستوى قياسي جديد كما كشف عن برنامج لشراء الأصول، وذلك لدعم الاقتصاد وإعادته لسار النمو في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وأعلن البنك المركزي الأسترالي اليوم خفض الفائدة إلى 0.10% من 0.25%، وهو قرار اتسق مع توقعات المحللين.



كما أعلن البنك المركزي إطلاق برنامج لشراء سندات حكومية بقيمة 100 مليار دولار أسترالي أي ما يعادل 70.5 مليار دولار أمريكي.



وعلق محافظ البنك "فيليب لو" على هذه القرارات بالقول إن البنك يحاول توفير أفضل دعم ممكن للاقتصاد الأسترالي في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا وإضرارها بالاقتصاد وسوق العمل.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 0.7159، وسجل أعلى سعر عند 0.7176 في حين سجل أقل سعر عند 0.7027.