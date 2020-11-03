اتفاقية تعاون بين بنك التصدير والاستيراد وبنك الجزيرة

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وتهدف الاتفاقية التي وقعها من جانب بنك التصدير والاستيراد الرئيس التنفيذي المكلف الدكتور نايف الشمري، ومن جانب بنك الجزيرة الرئيس التنفيذي نايف العبدالكريم، إلى تعزيز تمويل المصدرين السعوديين من خلال تقديم حلول تمويلية من بنك التصدير والاستيراد السعودي بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية بما يعزز دور البنوك التجارية في تمويل الصادرات. وأوضح الشمري أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي البنك إلى تنمية الصادرات السعودية، وتقديم حزمة من الحلول التمويلية والائتمانية المتكاملة التي تغطي جميع مراحل عملية التصدير، بغرض تجسير فجوات تمويل الصادرات في المملكة.وأشار الشمري، إلى أنه مع الإطلاق التجريبي للبنك تم إطلاق بعض المنتجات الائتمانية التي تدعم وجود المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية وتعزز تنافسيتها إقليميا ودوليا، ونوه بأن العمل يجري على قدم وساق لإطلاق منتجات إضافية كالضمانات وتأمين ائتمان الصادرات.
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