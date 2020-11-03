شكرا لقرائتكم خبر أرامكو الأعلى بفارق كبير في الربحية بين شركات النفط العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحققت 3 شركات عالمية تتصدرها أرامكو أرباحا في الربع الثالث من العام الحالي في حين سجلت الشركات الأربع الأخرى خسائر لهذا الربع مقارنة بالربع المماثل في 2019، وذلك بحسب النتائج المالية للشركات السبع.وبفارق كبير عن صاحبة المركز الثاني احتلت أرامكو المرتبة الأولى بأرباح 11.79 مليار دولار، فيما حلت شركة شل البريطانية الهولندية بالمركز الثاني بأرباح في حدود 489 مليون دولار، تلتها توتال الفرنسية بأرباح 202 مليون دولار، في حين سجلت كل من ستات أويل النرويجية وكسون موبيل الأمريكية وبرتش بتروليوم البريطانية وشيفرون الأمريكية خسائر خلال الربع الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو الأعلى بفارق كبير في الربحية بين شركات النفط العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.