شكرا لقرائتكم خبر أرامكو الأعلى بفارق كبير في الربحية بين شركات النفط العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت شركة أرامكو السعودية أكبر 7 شركات نفط عالمية تحقيقا للأرباح خلال الربع الثالث من عام 2020، مسجلة أقل وتيرة تراجع في الأرباح بين الشركات رغم تداعيات جائحة كورونا على أسواق النفط عالميا.

وحققت 3 شركات عالمية تتصدرها أرامكو أرباحا في الربع الثالث من العام الحالي في حين سجلت الشركات الأربع الأخرى خسائر لهذا الربع مقارنة بالربع المماثل في 2019، وذلك بحسب النتائج المالية للشركات السبع.

وبفارق كبير عن صاحبة المركز الثاني احتلت أرامكو المرتبة الأولى بأرباح 11.79 مليار دولار، فيما حلت شركة شل البريطانية الهولندية بالمركز الثاني بأرباح في حدود 489 مليون دولار، تلتها توتال الفرنسية بأرباح 202 مليون دولار، في حين سجلت كل من ستات أويل النرويجية وكسون موبيل الأمريكية وبرتش بتروليوم البريطانية وشيفرون الأمريكية خسائر خلال الربع الثالث.