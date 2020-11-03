شكرا لقرائتكم خبر «جدا» تستثمر في صندوق ألفا المالية للملكية الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة صندوق الصناديق «جدا»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية استثمار مع صندوق ألفا المالية للملكية الخاصة، تنفيذا لأهداف وغايات الشركة وتعزيزا لدورها الحيوي الفعال في دعم قطاع صناديق الاستثمار في الملكية الخاصة، تماشيا مع رؤية 2030.

وشهد توقيع اتفاقية الاستثمار الرئيس التنفيذي لـ»جدا» عادل العتيق، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ألفا المالية فهد السعود، وعدد من أعضاء الفريقين.

ويهدف صندوق ألفا المالية السعودي للملكية الخاصة إلى تحقيق أرباح رأس مالية من خلال الاستثمار في الشركات السعودية في مرحلة النمو في قطاع الأغذية والمشروبات، بما يمكن الشركات من تحقيق فرص النمو والتوسع. ويعد صندوق ألفا من أوائل الصناديق السعودية التي تستهدف مرحلة النمو، وقد تمت تغطية رأس ماله بالكامل.

وقال العتيق إن هذا الاستثمار يأتي كأول استثمار للشركة في صناديق الملكية الخاصة بعد الاستثمار مسبقا في صناديق استثمار عدة للمال الجريء، ويأتي تعبيرا عن ثقتنا بقدرات الفريق الاستثماري في ألفا المالية على تنفيذ استراتيجية الصندوق الاستثمارية، والعمل على تحقيق العوائد التي يتطلع لها المستثمرون وفق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الصناديق.