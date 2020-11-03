شكرا لقرائتكم خبر 131 مليارا أرباح أرامكو في 9 أشهر رغم ظروف الجائحة الصعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت أرباح شركة أرامكو السعودية في الربع الثالث من العام الحالي 2020 إلى 44.2 مليار ريال تمثل نسبة 45%، مقارنة مع 79.8 مليار ريال خلال الربع المماثل من عام 2019. وبلغ الربح التشغيلي 96 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقابل 165.2 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 42%.

وبحسب النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، التي أعلنت عنها الشركة أمس، انخفضت أرباح الشركة للتسعة أشهر الأولى من العام بنسبة 49%، لتصل إلى 131.3 مليار ريال مقارنة بأرباح 255.7 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة 2019.

وأعلنت أرامكو السعودية توزيعات أرباح بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار ) عن الربع الثالث 2020، وتظهر النتائج قوة المركز المالي والأداء التشغيلي للشركة في ظل التقلبات التي تشهدها السوق وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي.

وأوضحت الشركة أن تراجع أرباح الربع الثالث يعود إلى انخفاض أسعار النفط الخام وحجم المبيعات، وضعف هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات، وذلك على الرغم من الانخفاض في ريع إنتاج النفط الخام الناشئ عن تراجع الأسعار وحجم المبيعات، وكذلك الانخفاض في معدل الريع من 20% إلى 15%، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة نتيجة لانخفاض الأرباح، وارتفاع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز.

وأشارت الشركة إلى أن انخفاض الأرباح خلال التسعة أشهر يعود إلى تراجع أسعار النفط الخام وحجم المبيعات، وضعف هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات، وذلك على الرغم من الآثار الإيجابية المتمثلة في انخفاض ريع إنتاج النفط الخام، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة نتيجة لانخفاض الأرباح، وارتفاع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز.

بوادر أولية للتعافي

و قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر «بدأنا نشاهد بوادر أولية لتعافي الطلب على الطاقة خلال الربع الثالث إزاء تحسن الأنشطة الاقتصادية، على الرغم من التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية، وفي الوقت نفسه، حافظنا على التزامنا تجاه المساهمين من خلال الإعلان عن توزيعات أرباح قدرها 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار)».

أبرز الجوانب التشغيلية:

12.4 مليون برميل مكافئ في اليوم إجمالي إنتاج المواد الهيدروكربونية للتسعة أشهر الأولى من 2020

9.2 ملايين برميل إنتاج النفط الخام في اليوم

100 % نسبة موثوقية خلال الربع الثالث مواصلة بذلك سجلها القوي في ضمان الإمداد

10.7 مليارات قدم مكعبة أعلى مستوى تاريخيا من إنتاج الغاز الطبيعي في يوم واحد، وسجل في 6 أغسطس 2020