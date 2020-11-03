واردات أمريكا تقترب من ضعف صادراتها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد الولايات المتحدة ثالث أكبر اقتصاد تصدير في العالم والاقتصاد السابع الأكثر تعقيدا وفقا لمؤشر التعقيد الاقتصادي (ECI) في 2017. وصدرت الولايات المتحدة 1.25 تريليون دولار، واستوردت 2.16 تريليون دولار، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 910 مليارات دولار، بحسب بيانات OEC لعام 2017. أهم صادرات الولايات المتحدة البترول المكرر 74.5 مليار دولار السيارات 56 مليار دولار توربينات الغاز 13.6 مليار دولار الأدوية المعبأة 29.5 مليار دولار الطائرات والمروحيات والمركبة الفضائية 54 مليار دولار أهم وارداتها معدات البث 105 مليارات دولار أجهزة الكمبيوتر 73.5 مليار دولار قطع غيار المركبات 67.1 مليار دولار السيارات 178 مليار دولار النفط الخام 129 مليار دولار أهم وجهات التصدير المكسيك 181 مليار دولار كندا 149 مليار دولار الصين 133 مليار دولار اليابان 66.9 مليار دولار ألمانيا 61.6 مليار دولار أهم وجهات الاستيراد الصين476 مليار دولار المكسيك 307 مليارات دولار كندا 274 مليار دولار اليابان 125 مليار دولار ألمانيا111 مليار دولار أهم الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة : منتجات بترولية 16.4 مليار دولار منتجات كيميائية 435 مليون دولار معادن 274 مليون دولار آلات 68.8 مليون دولار بلاستيك ومطاط 58.9 مليون دولار أنسجة 51.9 مليون دولار حجار وزجاج 4.52 ملايين دولار أهم الواردات السعودية من الولايات المتحدة: وسائل نقل 2.75مليار دولار آلات 1.55 مليار دولار منتجات كيميائية913 مليون دولار منتجات نباتية 858مليون دولار منتجات غذائية 438 مليون دولار معادن 274 مليون دولار بلاستيك ومطاط 272 مليون دولار منتجات ورقية 137 مليون دولار

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