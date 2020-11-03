شكرا لقرائتكم خبر 17 قرضا لمشاريع دواجن بقيمة 377 مليونا لرفع الاكتفاء الذاتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم صندوق التنمية الزراعية 17 قرضا لمشاريع الدواجن بقيمة تجاوزت 377 مليون ريال، حتى نهاية الربع الثالث 2020، في حين بلغت مشاريع الدواجن التي مولها الصندوق عام 2019، 37 مشروعا بقيمة إجمالية نحو 419 مليون ريال.

وحصل قطاع الدواجن منذ تأسيس الصندوق على النصيب الأعلى في عمليات إقراض المشاريع المتخصصة، حيث بلغ عدد القروض المقدمة لهذا القطاع 1321 قرضا، تمثل 25% من إجمالي عدد المشاريع الزراعية المعتمدة، وتم تمويلها بقيمة إجمالية بنحو 1554 مليون ريال، تمثل 35% من إجمالي قيمة القروض المقدمة للمشاريع الزراعية المتخصصة.

واستهدفت استراتيجية الصندوق السابقة (2016 - 2020) قطاعات زراعية رئيسة عدة، من ضمنها الدجاج اللاحم، وذلك لتحقيق كفاءة في الإنتاج والمساهمة في رفع نسب الاكتفاء الذاتي وتفعيل مفهوم الزراعة المستدامة، حيث هدفت إلى المساهمة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم إلى 60% بنهاية عام 2020.

ويسعى الصندوق وعبر استراتيجيته الجديدة (2021 - 2025) التي أطلقها أخيرا ووفقا للأهداف الاستراتيجية الزراعية الوطنية، إلى المساهمة في نمو إنتاج الدجاج اللاحم إلى 415 ألف طن، حيث بلغ 947 ألف طن في عام 2020م ليصل إلى 1362 ألف طن في عام 2025م بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 80% بحلول 2025.

وتعد مشاريع الدواجن من أبرز المشاريع الزراعية المتخصصة ومن القطاعات الرئيسة التي يدعمها ويمولها صندوق التنمية الزراعية، ضمن أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم كفاءة استخدام الموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة، حيث يهدف الصندوق إلى زيادة الدعم لمشاريع الدواجن اللاحم لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من خلال تشجيع المزارعين على استخدام التقنيات الحديثة باستخدام الأقفاص لزيادة الإنتاج.

وتنقسم مشاريع الدواجن التي يمولها الصندوق إلى سبعة مشاريع هي الدجاج اللاحم، وأمات الدجاج اللاحم، والدجاج البياض، والفقاسات، وأمات الدجاج البياض، والجدات، والمسالخ الآلية للدواجن، ويعد الدجاج اللاحم من المشاريع المخصصة لتسمين الدجاج اللاحم، وتمثل أمات الدجاج اللاحم مشاريع إنتاج البيض المخصب الذي ينتج منه الدجاج اللاحم، في حين يمثل الدجاج البياض مشاريع إنتاج بيض المائدة، بينما الفقاسات هي المشاريع التي يتم فيها تحضين وتفقيس البيض المخصب، وأما الدجاج البياض هي المشاريع التي تنتج بيضا مخصبا ينتج منه الدجاج البياض، وتعد الجدات هي المشاريع التي تنتج بيضا مخصبا تنتج عنه أمات الدجاج اللاحم والبياض.

وتندرج مشاريع الدواجن ضمن برنامج الصندوق لدعم التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، حيث يساهم الصندوق في تمويل التكاليف الاستثمارية والتشغيلية للأنشطة التمويلية في القطاع الزراعي والمستخدمة للتقنيات الحديثة من خلال رفع نسبة التمويل من 50% إلى 70% من حجم التمويل المعتمد لهذا النشاط.

7 مشاريع قابلة للتمويل:

الدجاج اللاحم

«أمات» الدجاج اللاحم

الدجاج البياض

الفقاسات

«أمات» الدجاج البياض

الجدات

المسالخ الآلية للدواجن